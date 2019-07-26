Источник в банке: кассир в Уфе действительно крала деньги в течение месяца

39-летняя кассир офиса «Первомайский» банка «Открытие» Лилия Азнабаева действительно похищала банковские средства с работы в течение месяца. Этот факт в приватном общении Медиакорсети подтвердили сотрудники банка на анонимной основе.

Напомним, 24 июля представитель МВД России Ирина Волк сделала заявление о том, что в Уфе задержана сотрудница одного из банков по подозрению в хищении денежных средств. По ее словам, о краже в полицию заявил представитель банка. Позднее подтвердились подозрения в отношении кассира, которая, по имеющейся у полиции информации, в течение месяца уносила деньги с работы, а непосредственно в канун ревизии похитила сразу миллион рублей.

- Да, эта информация соответствует действительности, - сообщил Медиакорсети собеседник, имеющий отношение к пострадавшему от кражи банку. – Похитительницу 6,5 млн рублей изобличили в ходе внутреннего аудита: когда прошла проверка, выяснилась недостача. Внутренний аудит в банке все же проводится не каждый день. Но вот когда он прошел и было выявлено хищение, сотрудники службы безопасности оперативно отреагировали.

По времени очевидно, что кассир банка «Открытие» Лилия Азнабаева начала выносить средства из банка до того момента, когда в Казани была задержана героиня другой банковской кражи, прогремевшей на всю страну, - старший кассир салаватского отделения «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина.

- В то время находившейся на свободе Луизе многие сочувствовали и открыто высказывались об этом в соцсетях в рамках флешмоба с хэштегом #Луизабеги. Не было еще известно, что похищенные Луизой средства ее муж предположительно проиграл на спортивных тотализаторах, - рассказала Медиакорсети психолог Венера Мищенко. – Когда же Луизу задержали и стала известна печальная изнанка резонансной кражи, кассир из банка «Открытие» Лилия все равно не остановилась и продолжила красть деньги с рабочего места, видимо, надеясь уже только на «авось», либо увлекшись ощущением риска.

Уточним, что о Лилии известно, что она была одинока. Жила с мамой, мечтала о карьере фотомодели.

После кражи, как стало известно Медиакорсети, скорее всего, лишатся должностей остальные сотрудники банковского офиса, где трудилась кассир Азнабаева. Пока они отстранены от работы на время следствия.

Лилия Азнабаева вчера помещена под арест, в случае признания ее виновной грозит до 10 лет лишения свободы. Луиза Хайруллина, к слову, также ждет выводов следствия и суда в СИЗО.