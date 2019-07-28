В Башкирии парень украл деньги у пенсионеров под видом газовщика

Сотрудники угрозыска установили личность молодого парня, который дважды участвовал в краже денег под видом газовщика. 19-летний парень из Белебея сознался в том, что украл деньги в деревне Ирек Чишминского района Башкирии и в деревне Нагаево Октябрьского района Уфы.

Схема была одна и та же. Он вместе с напарником заходил в дом к пожилым людям и предлагал установить газоанализаторы. И в это же время крал деньги.

Так произошло в деревне Ирек Чишминского района, там пострадала 57-летняя женщина, у нее украли всю ее пенсию, 12 тысяч рублей. Через несколько дней в деревне Нагаево у 81-летней пенсионерки украли почти 10 тысяч рублей.

Лже-газовщик уже признался в содеянном.