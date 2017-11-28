Госкомтранс: Вместо трамваев и троллейбусов в Уфе будут ездить автобусы

По словам председателя госкомтранспорта Башкирии Тимура Мухаметьянова, ситуация с приостановкой движения электротранспорта в Уфе находится под контролем.

Председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Тимур Мухаметьянов сегодня на пресс-завтраке издания «Коммерсантъ-Башкортостан» рассказал о ситуации с остановкой движения электротранспорта в Уфе.

- С 27 ноября по Уфе есть ограничение подачи электроэнергии на тяговые подстанции, питающие контактную сеть уфимского электротранспорта. В этой связи с сегодняшнего дня практически полностью остановлено движение трамваев и троллейбусов по Уфе. Ситуация находится под контролем. В целях ее разрешения мы сейчас открыли оперативный штаб государственного комитета по транспорту, ведется работа по покрытию этих маршрутов подвижным составом «Башавтотранса», - сказал Тимур Мухаметьянов.

Он уточнил, что транспортных средств у «Башавтотранса» должно хватить. По его словам, вопрос с оплатой долгов должен решиться до конца недели. Возможно, часть долга будет погашена за счет средств бюджета республики. Точную сумму, которая будет выделена, Тимур Мухаметьянов не уточнил.

- Этот вопрос находится в проработке, - сказал он. - Мы не исключаем возможности, что мы частично часть задолженности возьмем на себя, сумму пока уточнить не готов. Мы ведем переговоры с минфином.

- В первую очередь нельзя допустить, чтобы пассажиры, которые уже привыкли пользоваться теми или иными маршрутами с использованием электротранспорта, сегодня не могли бы попасть на место работы или в любую другую точку, которую они собирались попасть, - сказал председатель госкомтранспорта.