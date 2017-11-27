В Уфе продолжается ямочный ремонт дорог

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ямы отремонтировали на улицах Рабкоров, Софьи Перовской и Армавирской.
По состоянию на 24 ноября в Кировском районе поступило 419 заявок, отклонено 96 и направлено для исполнения в управляющие компании 31 заявка по ямочному ремонту дорог, сообщили в пресс-службе администрации города.
Выполнено 289 заявок, что составляет 98,2 процента от общего количества заявок и по пяти заявкам работы продолжаются в настоящий момент. Так, ямочный ремонт произвели на улицах Рабкоров, Софьи Перовской и Армавирской.
Напомним, оставить заявку с реальной фотографией можно на сайте http://ufacity.info.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей