В Уфе продолжается ямочный ремонт дорог

Ямы отремонтировали на улицах Рабкоров, Софьи Перовской и Армавирской.

По состоянию на 24 ноября в Кировском районе поступило 419 заявок, отклонено 96 и направлено для исполнения в управляющие компании 31 заявка по ямочному ремонту дорог, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выполнено 289 заявок, что составляет 98,2 процента от общего количества заявок и по пяти заявкам работы продолжаются в настоящий момент. Так, ямочный ремонт произвели на улицах Рабкоров, Софьи Перовской и Армавирской.