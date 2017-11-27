Проклятие башкирских дорог, или Куда катится «Башкиравтодор»

Медиакорсеть изучила шансы на спасение госпредприятия.

По сведениям источника ИА «Медиакорсеть», в органах государственной власти состоялась процедура формального утверждения Артура Шайнурова на должности гендиректора «Башкиравтодора». Очевидно, что ему, как бывшему вице-премьеру, пересевшему из уютного московского кресла полпреда Башкирии в кабинет руководителя госпредприятия «Башкиравтодор», досталось весьма беспокойное наследство.

Шанс на спасение из кредитной ямы

22 ноября были подведены итоги тендера по выбору банка для предоставления кредитной линии государственному АО «Башкиравтодор», как уточняется в закупочной документации, для осуществления текущей деятельности. Сумма нового кредита – 1 млрд 100 млн рублей, кредитная ставка «ключевая ставка ЦБ плюс 4%», срок кредитования – 3 года. Обеспечением по сделке выступает право требования выручки по контрактам предприятия. Как следует из документов, опубликованных на портале госзакупок, единственным участником и победителем конкурса стал «Совкомбанк».

Это не первый крупный кредит, предоставленный «Башкиравтодору» банками в этом году. Ранее, в сентябре, в том же «Совкомбанке» был оформлен кредит на сумму в 400 млн рублей, а в марте – на 300 млн рублей, в начале года в «Альфа-банке» - на 100 млн рублей и в уфимском филиале «СМП-банка» - на 200 млн рублей.

Артур Шайнуров

Новый глава «Башкиравтодора» Артур Шайнуров, занявший данную должность около двух месяцев назад, пока воздерживается от комментариев по поводу деятельности компании. За него это делает председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ Тимур Мухаметьянов.

- Кредиты, которые берутся для «Башкиравтодора», не являются новыми долгами. Их оформляют для того, чтобы снизить существующую кредитную нагрузку. Сейчас проводится работа по повышению финансовой устойчивости компании,- пояснил Тимур Мухаметьянов.

Как уточнило Радио Бизнес-ФМ, председатель Госкомтранса не отрицал, что новые кредиты в банках – это попытки перекредитоваться, чтобы перекрыть прежние долги. Однако он ушел от ответа о точной сумме долга «Башкиравтодора», ограничившись определением «очень большая». При этом Тимур Мухаметьянов добавил, что сейчас рассматриваются варианты проведения оздоровления компании. В частности, для оптимизации расходов «Башкиравтодора» будет предпринято укрупнение его структурных подразделений по принципу кустовой системы их размещения, а также сокращение ряда непрофильных функций компании.

Не будет преувеличением сказать, что за судьбой «Башкиравтодора» внимательно следят многие жители республики, которые так или иначе пересекались с ней за свою жизнь: работали в ее структуре или были деловыми партнерами, а уж по дорогам республики, к которым «Башкиравтодор» имеет непосредственное отношение, ездили все без исключения. И комментариев по этому поводу тоже можно найти немало.

- Все знакомые мои говорят: есть шанс, что он пришел затыкать дырку в «пылесосе». На сегодняшний день предыдущие пилоты пылесоса со 100-процентным государственным участием уже под гнетом неопровержимых улик, - почти напутственное слово Артуру Шайнурову опубликовал известный блогер Владимир Кобзев. - До того, как получить пост полпреда РБ, Артур Альбертович успел потрудиться в уфимской дирекции по строительству «РЖД», а также в коммерческих фирмах в Москве и Санкт-Петербурге. А сегодня он отказался от высокого государственного кресла, чтобы возглавить предприятие, имеющее в анамнезе не одну криминальную историю.

Криминально-дорожный коллапс

Если всего несколько лет назад разговоры о «Башкиравтодоре» в основном касались выполненных объектов, то сегодня темой для комментариев стали долги предприятия. Об объектах, сданных «Башкиравтодором», уже почти никто не вспоминает или вспоминает в негативном контексте. В этом нет ничего удивительного, ведь несколько предыдущих руководителей компании подряд попали под следствие.

Так, Шамиль Аминов, руководивший «Башкиравтодором» до 2010 года, был осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Другой экс-директор данного предприятия - Ринат Абдуллин стал фигурантом сразу 2-х уголовных дел по этой же статье. Сначала он заплатил 150 млн рублей подрядчикам, которые не выполнили работу, а затем нанес ущерб «Башкиравтодору» (читай – государству, поскольку речь идет все-таки о госкомпании), выплатив 13,5 млн рублей юридической фирме «Лекс-групп». В этой сделке следствие усмотрело явные признаки отмывания средств.

В открытых источниках также есть информация о том, что могут попасть под суд заместитель гендиректора «Башкиравтодора» Олег Маликов и его двоюродный брат Айрат Маликов, возглавляющий филиал госпредприятия - Уфимское ДРСУ, их подозревают в причастности к хищению более 400 миллионов рублей при реконструкции магистрали М-5 и строительстве трассы Бураево-Старобалтачево-Куеда в 2015 году.

В распоряжении редакции Медиакорсети оказался любопытный документ - пояснительная записка к недавней истории, связанной с приобретением «Башкиравтодором» векселей предприятия-банкрота на крупную сумму. Данная история – типичный для наших дней пример коррупционной схемы выведения средств из госпредприятия. И попытки региональной власти дистанцироваться от этой сомнительной эпопеи выглядят наивными отговорками. Если учесть, что нынешний глава Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов уже успел несколько раз подчеркнуть, что все ключевые решения, касающиеся «Башкиравтодора», принимаются с ведома его ведомства, неужели его предшественник на этом посту Ильяс Муниров, являвшийся по совместительству еще и вице-премьером правительства Башкирии, был не в курсе истории с векселями?

Так или иначе, но деньги на приобретение злополучных векселей, проделавших огромную брешь в бюджете и без того едва державшегося на плаву «Башкиравтодора», были выведены очень лихо. История берет начало в октябре 2015 года, когда тогдашний генеральный директор АО «Башкиравтодор» Ринат Абдуллин подписался на получение займа в сумме 450 млн рублей сроком на два года у некоего московского ООО «Нефтегазовая промышленная компания» («НПК»). Обращение за займом к этой компании кажется странным уже потому, что на тот момент у предприятия имелись открытые кредитные линии в серьезных банках. Вторая странность связана с тем, что кредитор поставил заемщику условие направить все полученные средства на выкуп векселей ООО «РегионДорСтрой» под благовидным предлогом ожидания прибыли от их реализации. Однако вскоре стало понятно, что ожидания не оправдались

- Заключая сделки, ОАО «Башкиравтодор» не знало и не могло знать, что финансовое положение ООО «РДС» приближалось к банкротству, и эмиссия простых векселей являлась мошенничеством, - говорится в вышеупомянутой пояснительной записке. – ООО «НПК» умышленно, с целью завладения чужими денежными средствами, обманным путем ввело руководство ОАО «Башкиравтодор» в заблуждение.

Вскоре ООО «НПК» прекратило существование, его преемником стало ООО «Воронеж Аква-Инвест», которое в этом году передало векселя в ООО «Группа Воронеж Аква», а оно, в свою очередь, уступило их Московскому кредитному банку. И вот 31 октября, как и следовало ожидать, как только минули два года с момента заключения роковой сделки, банк предъявил векселя к оплате. Сумма погашения к этому моменту достигла почти 519 млн рублей с учетом НДС.

В апреле текущего года «РегионДорСтрой» прекратил выплачивать «Башкиравтодору» проценты по своим злополучным векселям. Летом 2017 года в ходе совещания с участием руководства дорожно-строительной отрасли Башкирии генеральный директор и совладелец ООО «РегионДорСтрой» Рашид Бикбулатов ясно дал понять, что с погашением вексельного займа в октябре 2017 года будут серьезные проблемы. Однако вплоть до самой осени каких-либо серьезных мер для предотвращения сложной ситуации предпринято не было.

Пора лечить, пока не поздно

Как считает журналист портала ProUfu.ru Рамиль Рахматов, скрупулезно вникший в данную историю, прежнее руководство «Башкиравтодора» в лице Фаата Халитова и Госкомтранса РБ в лице Ильяса Мунирова на протяжении как минимум трех месяцев старались сохранять хорошую мину при плохой игре. Вместо того, чтобы срочно обратиться в полицию или прокуратуру с заявлением о мошенничестве, они обратились в Арбитражный суд.

- Таким образом они сделали все, чтобы путем абсолютно бесполезного в сложившейся ситуации обращения в Арбитражный суд РБ свести эту очевидно криминальную историю к совершенно безопасному для мошенников «спору хозяйствующих субъектов», - уверен Рамиль Рахматов.

По его мнению, господа Халитов и Муниров надеялись, что без обращения в правоохранительные органы им удастся избежать излишней огласки истории с векселями, а также прочих «недоразумений». В их числе - многомиллионные средства, буквально закопанные в землю при строительстве газопровода с грубейшими нарушениями в Ишимбайском районе, а также фиктивной реконструкции дороги у села Сарва в Нуримановском районе. Обе сомнительные сделки были одобрены тем же самым Фаатом Халитовым чуть ранее, еще в бытность его руководителем ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ».

Однако надежды Халитова и Мунирова не оправдались, и они все-таки оказались под следствием. Дойдет ли дело до суда, покажет время. А пока отдуваться за предшественников приходится их преемникам: Артуру Шайнурову на посту руководителя «Башкиравтодора» и Тимуру Мухаметьянову, как председателю Госкомтранса РБ.

- Можно только посочувствовать новым назначенцам Хамитова, особенно в таких ресурсных и подрядоемких местах, как дорожное строительство, - высказал свое мнение политолог Алексей Трегубов. - Очевидно, что эта отрасль стоит на особом контроле правоохранительных органов - силовики это наглядно уже продемонстрировали в 2013 году на примере башкирского участка М-7. Одна волна «доверенных лиц Хамитова» сменяет другую, и они уже знают, что начальник не прикроет, если вдруг начнутся первые трудности, в первую очередь с правоохранителями. Поэтому у Шайнурова нет иных вариантов, как наводить прозрачность во всех сферах и строить ровные и крепкие дороги. В этом есть что-то безнадежно самурайское. Выпутается ли он из этого наследия временщиков, заблаговременно подложивших финансовую бомбу под госконтору, зависит только от него самого.

Еще более категорично высказался в соцсетях один из блогеров.

- Это можно побороть только изнутри. Кто-то из них должен встать, и сказать «хватит». Все, кто вне системы, предпочитают искать перспективы подальше от раковой опухоли, - резюмировал обсуждение скорбных уголовных дел «Башкиравтодора» человек, подписавшийся ником blog_niochem.

Как будут развиваться события, справятся ли новые руководители с тяжким наследием, доставшимся им от предшественников, пока никто предсказать не берется. Но все эксперты сходятся в одном: очень хочется надеяться на лучшее. Абсолютно очевидно одно, что «Башкиравтодор» сейчас пребывает на пороге судьбоносных перемен, которые могут либо помочь предприятию выжить, либо станут шагом в пропасть.

Медиакорсеть следит за развитием событий.