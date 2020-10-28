В Башкирии доля убыточных организаций увеличилась на 4,7%

Кредиторская задолженность организаций, по данным на август 2020 года, составила 22,6 миллиардов рублей. При этом 74,5% от суммы просроченной кредиторской задолженности составили обязательства предприятий поставщикам. Еще 580 миллиардов рублей предприниматели не вернули в банки, на долю просроченной задолженности приходится 0,4%.