В Башкирии доля убыточных организаций увеличилась на 4,7%

В Башкирии доля убыточных организаций увеличилась на 4,7%

Вчера, 16:01ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии по итогам прошедших восьми месяцев 2020 года более 30% организаций признаны убыточными. Об этом сообщает Башстат.

Отметим, что статисты не брали в расчет субъекты малого и среднего предпринимательства, финансовые организации, банки и государственные учреждения. По итогам исследования выяснилось, что остальные компании в общем убытке на 20,8 миллиардов рублей

Кредиторская задолженность организаций, по данным на август 2020 года, составила 22,6 миллиардов рублей. При этом 74,5% от суммы просроченной кредиторской задолженности составили обязательства предприятий поставщикам. Еще 580 миллиардов рублей предприниматели не вернули в банки, на долю просроченной задолженности приходится 0,4%.

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