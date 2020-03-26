Сколько и зачем власти России тратят на убыточные корпорации

По мнению экспертов, финансовая поддержка госкомпаний оправданна, если стоит вопрос банкротства предприятий и потери множества рабочих мест или если бы государство могло регулировать деятельность компаний в интересах всей отечественной экономики. Но в реальности все иначе. Отсюда вопрос: а зачем тогда государство владеет долями в важнейших для всей России компаниях, если не может влиять на принятие решений, не может сподвигнуть к конкурентному развитию, если не может добиться того, чтобы госкомпания пожертвовала частью прибыли ради развития всей экономики?

Эксперты утверждают, что вопросы госкомпаний должны решаться в административном порядке, но при этом государство от финансового стимулирования крупных и прибыльных госкомпаний и не думает отказываться. Одна из причин — это то, что компании с госучастием зачастую принадлежат государству не целиком, и имеют еще сторонних, в том числе иностранных инвесторов. И если государство будет только диктовать условия, то госкомпании перестанут быть привлекательными для этих инвесторов.

В результате распространения такой смешанной формы собственности возникают существенные перекосы: с одной стороны, бессмысленный круговорот госденег, которые заодно могут оседать в карманах руководства, а с другой — от него никак не отказаться из-за частных инвесторов.