Стали известны самые прибыльные и убыточные госсанатории Башкирии

Рейтинг опубликован на сайте РБК-Уфа, его составляли на основе данных минземимущества РБ. Учитывались лишь те санатории, которые работают с полным участием бюджета республики.

Самым прибыльным башкирским санаторием, который увеличил свою выручку на 12%, стал «Танып» в Аскинском районе – с 1,75 млн рублей доход увеличился до 2,52 млн. На втором месте оказался санаторий «Янган-Тау» в Салаватском районе, где рост доходов составил 6% - с 80,18 млн до 85 млн рублей. На третьем месте – «Карагай» в Мечетлинском районе Башкирии. Здесь отработали прибыль в 4% - с 2,05 млн до 2,14 млн рублей.

Больше всего в 2019 году отдыхали в «Зеленой роще» (вместо 7 654 в 2018 году количество отдыхающих в прошлом году увеличилось на 14 922 человек), а «Ассах» (с 6 849 до 8 804 человек), а также в «Юматово» (с 7 929 до 8 851).

Санаторий у Банного озера «Якты-куль» в Абзелиловском районе ушел в минус - его убыток составил почти 2 млн рублей - 1,98 млн рублей против 1,83 млн прибыли в 2018 году. Прибыль этого санатория снизилась на 34%. Как выяснилось, такое падение прибыли связано с тем, что руководство санатория вложило средства на развитие базы отдыха «Березки», дочернего предприятия санатория.

В госкомитете по туризму республики отметили, что здравницы могут выйти в прибыль благодаря увеличению объема средств фонда обязательного медицинского страхования, которые предназначены для реабилитации работающего числа граждан.