Сбер проверит готовность инкассаторов и сотрудников охраны на соревнованиях

Сбер проверит готовность инкассаторов и сотрудников охраны на соревнованиях
Сбер проверит готовность инкассаторов и сотрудников охраны на соревнованиях
Сегодня, 15:11ЭкономикаФото: sberbank.ru
28 июня открываются XII Всероссийские соревнования по многоборью среди подразделений инкассации и охраны Сбера.

Они пройдут в течение трёх дней на знаменитом полигоне «Старатель» выставочного комплекса Нижнетагильского института испытания металлов. Состязания носят комплексный характер и позволяют оценить уровень профессиональной готовности сотрудников к действиям во время внештатных ситуаций, а также знание ими действующих нормативных документов. Предусмотрены личные и командные первенства.

На старты выйдет 11 команд от инкассации и столько же — со стороны подразделений охраны, представляющих различные регионы, в которых работает Сбер. В каждой мини-сборной — по три человека.

Соревнования пройдут по практической стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова в различных ситуациях. Для инкассаторских бригад подготовлена сложная эстафета на специальных автомобилях с имитацией прокола колеса, стрельбой, «пожаром» транспортного средства и оказанием первой медицинской помощи. Также участников соревнований ожидают: силовая противопожарная подготовка, демонстрация мастерства управления спецавтомобилем, включая фигурное вождение и вождение в сложных дорожных условиях, ряд других дисциплин.

Новшеством этого года станет командный триатлон работников инкассации и безопасности — бег, физические упражнения, стрельба — с оценкой по времени и правильности выполнения элементов.

Соревнования подразделений инкассации и охраны Сбера впервые состоялись в Перми в 2010 году, инициатором выступил водитель-инкассатор Западно-Уральского банка Сергей Чегодаев. С тех пор многоборье проводится ежегодно в разных городах присутствия Сбера. В Нижнем Тагиле участники встречаются уже в пятый раз.

На многоборье отбираются лучшие сотрудники служб инкассации и охраны. Состязания являются вершиной постоянно проходящих тренингов и обучающих мероприятий. Для них используются самые современные профессиональные средства, включая виртуальные тренажёры, позволяющие проводить оценку навыков сотрудников онлайн.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

«Это уже двенадцатое в истории Сбера многоборье служб инкассации и охраны, и в пятый раз соревнования проходят на площадке Уральского банка в Нижнем Тагиле. Во многом эти состязания уникальны и являются одними из крупнейших в России. Для нас это очень яркое и мотивирующее событие, позволяющее показать высокий профессиональный уровень сотрудников данных подразделений. Они демонстрируют не просто свою силу и выносливость, но и сплочённость едиными ценностями. Своим личным примером и ответственным отношением к делу они каждый день 24/7 убеждают наших клиентов, что Сбер — это всегда территория доверия и надёжности».

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Сбербанк
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