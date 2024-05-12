В Белгороде после обстрела обрушился подъезд жилого дома: главное

По информации Бел.ру, город обстреляли в 11:19 местного времени с применением ракет «Точка-У» и систем «Вампир» и «Ольха». ПВО уничтожила шесть ракет и два реактивных снаряда. Один из обломков сбитой «Точки-У» повредил жилой дом — №55а по ул. Щорса. После взрыва части сбитой «Точки-У» в районе второго этажа произошло обрушение всего подъезда. Через час обрушилось верхнее перекрытие подъезда.