В Белгороде после обстрела обрушился подъезд жилого дома: главное

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Белгороде обрушился подъезд многоквартирного жилого дома на Харьковской горе — с 10-го по первый этаж. Это случилось после попадания снаряда Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации Бел.ру, город обстреляли в 11:19 местного времени с применением ракет «Точка-У» и систем «Вампир» и «Ольха». ПВО уничтожила шесть ракет и два реактивных снаряда. Один из обломков сбитой «Точки-У» повредил жилой дом — №55а по ул. Щорса. После взрыва части сбитой «Точки-У» в районе второго этажа произошло обрушение всего подъезда. Через час обрушилось верхнее перекрытие подъезда.
Как уточняет ТАСС, всего при обрушении дома пострадали 20 человек. Три спасателя получили травмы при повторном обрушении дома. На данный момент из-под завалов спасены 16 человек, под завалами все еще могут оставаться люди. По данным СК, есть погибшие.
Проводится эвакуация, начаты поисково-спасательные работы. Сохраняется опасность дальнейшего обрушения жилого дома.
Областная прокуратура открыла горячую линию для обращений пострадавших и оказания правовой помощи: +7(910)320-33-48.