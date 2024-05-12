Бастрыкин взял на контроль ситуацию с правами семьи из Башкирии, оставшейся без дома

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В январе этого года произошел пожар в доме, где проживала женщина с двумя несовершеннолетними детьми, один из которых является инвалидом. Из-за пожара семья осталась без единственного жилья. Женщина обратилась в маневренный фонд с заявлением о выдаче жилья, но предложенная ей комната оказалась необустроена, поэтому она от нее отказалась. В результате сейчас она вынуждена арендовать жилье за свой счет, а это финансово тяжело, учитывая двух детей, в том числе инвалида.
Женщина обратилась в приемную главы Следкома РФ в соцсети, после чего в региональном отделении ведомства начали процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СК России по РБ Владимиру Архангельскому доложить о выясненных обстоятельствах, а по результатам проверки — о принятом процессуальном решении.
Напомним, в 2023 году в Башкирии произошло 10658 пожаров (в 2022 году — 10881), на которых погибло 238 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Больше всего пожаров зафиксировано в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске.