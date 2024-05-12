Озеленение к 450-летию: власти Уфы прокомментировали спил деревьев в центре города

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В соцсетях уфимцы публикуют фотографии ул. Ленина в интервале между ул. Достоевского и Революционная: несколько дней назад коммунальные службы спилили деревья вдоль проезжей части.
Глава администрации Ленинского района Олег Котов в своем телеграм-канале подчеркнул, что это работы по обновлению «зеленого фонда», которые ведутся в рамках масштабного благоустройства и озеленения улиц к празднованию 450-летия Уфы. По его словам, эти деревья оказались «перестойными, старыми», поэтому их решили заменить на липы-крупномеры. Вместо 43 старых деревьев посадят 50 новых, причем заявлено, что это произойдет этой весной, до конца которой осталось чуть меньше трех недель.
Олег Котов уточнил, что эти работы были согласованы с жителями близлежащих домов по ул. Ленина. Также на этой территории заменят тротуарную брусчатку.
Напомним, еще минувшей осенью мэрия Уфы анонсировала снос деревьев на участках центральных улиц — Бессонова, Чернышевского, Гоголя, Свердлова и др. Еще тогда власти подчеркивали, что эта мера коснется аварийных усыхающих и потерявших декоративный вид деревьев, вместо которых будут высажены крупномерные деревья.
Это уже не первый раз, когда уфимцы возмущаются спилом деревьев в центре города. Только в этом году в апреля жители столицы жаловались на «кронирование деревьев» на ул. Коммунистической. Минувшей осенью мэр Ратмир Мавлиев, реагируя на очередное недовольство горожан, раскритиковал чиновников, не объяснивших жителям смысл подобных действий.