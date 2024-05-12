Озеленение к 450-летию: власти Уфы прокомментировали спил деревьев в центре города

Глава администрации Ленинского района Олег Котов в своем телеграм-канале подчеркнул, что это работы по обновлению «зеленого фонда», которые ведутся в рамках масштабного благоустройства и озеленения улиц к празднованию 450-летия Уфы. По его словам, эти деревья оказались «перестойными, старыми», поэтому их решили заменить на липы-крупномеры. Вместо 43 старых деревьев посадят 50 новых, причем заявлено, что это произойдет этой весной, до конца которой осталось чуть меньше трех недель.