mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Озеленение к 450-летию: власти прокомментировали спил деревьев в центре Уфы

Озеленение к 450-летию: власти Уфы прокомментировали спил деревьев в центре города

12 мая 2024, 04:29
Фото: телеграм-канал Олега Котова

Озеленение к 450-летию: власти прокомментировали спил деревьев в центре Уфы

В историческом центре города снова спиливают деревья, объясняя это старостью и ветхостью насаждений.

В соцсетях уфимцы публикуют фотографии ул. Ленина в интервале между ул. Достоевского и Революционная: несколько дней назад коммунальные службы спилили деревья вдоль проезжей части.

Глава администрации Ленинского района Олег Котов в своем телеграм-канале подчеркнул, что это работы по обновлению «зеленого фонда», которые ведутся в рамках масштабного благоустройства и озеленения улиц к празднованию 450-летия Уфы. По его словам, эти деревья оказались «перестойными, старыми», поэтому их решили заменить на липы-крупномеры. Вместо 43 старых деревьев посадят 50 новых, причем заявлено, что это произойдет этой весной, до конца которой осталось чуть меньше трех недель.

Олег Котов уточнил, что эти работы были согласованы с жителями близлежащих домов по ул. Ленина. Также на этой территории заменят тротуарную брусчатку.

Напомним, еще минувшей осенью мэрия Уфы анонсировала снос деревьев на участках центральных улиц — Бессонова, Чернышевского, Гоголя, Свердлова и др. Еще тогда власти подчеркивали, что эта мера коснется аварийных усыхающих и потерявших декоративный вид деревьев, вместо которых будут высажены крупномерные деревья.

Это уже не первый раз, когда уфимцы возмущаются спилом деревьев в центре города. Только в этом году в апреля жители столицы жаловались на «кронирование деревьев» на ул. Коммунистической. Минувшей осенью мэр Ратмир Мавлиев, реагируя на очередное недовольство горожан, раскритиковал чиновников, не объяснивших жителям смысл подобных действий.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
Подпишитесь
Реконструкция улицы Рабкоров в Уфе: когда же закончится этот ад?
Вчера, 06:38
Фото: Небо Башкирии стало багровым
Вчера, 04:46
Машина загорелась: страшная авария в Башкирии
10 мая, 11:45
В МЧС Башкирии попрощались с коллегой, погибшим на СВО
10 мая, 11:24
Мошенники обманули жителей Башкирии на ₽ 4 млн
Вчера, 04:09
В Башкирию стали чаще приезжать мигранты
10 мая, 09:19
"