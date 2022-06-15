Сбер запустил новый сервис на блокчейне

Сбер запустил новый сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнёром стала цифровая торговая площадка GrainChain от ГК «Белая дача».

В результате сотрудничества Сбера и GrainChain в рамках активно развиваемого Сбером направления «Цифровая трансформация как сервис» был разработан инструмент, с помощью которого клиенты смогут вести бизнес максимально прозрачно и безопасно. Применение токенизированных электронных денежных средств позволяет определять цифровой след деятельности участников рынка. При совершении расчётов Сбер гарантирует наличие необходимой суммы у покупателя. Она будет перечислена продавцу и транспортной компании только после исполнения условий смарт-контракта, независимый контроль которых осуществляют оракулы (третья сторона). Инструмент доступен как для краткосрочных, так и для долгосрочных сделок. Преимущество подобного расчётного решения — отсутствие необходимости посещать банк, поскольку все действия происходят дистанционно на платформах GrainChain и Сбера. Реализация сервиса поможет вывести рыночные отношения на новый цифровой уровень. Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы представляем принципиально новую форму взаиморасчётов. Проект с GrainChain — это первая ласточка в наших планах развития банковских инструментов для агрегаторов в этой сфере расчётов. Надеемся, что полученный опыт поможет нам успешно масштабировать решение и на другие отрасли. Развитие подобных сервисов открывает новые перспективы и большую зону для роста бизнеса наших клиентов». GrainChain — это первая в России B2B-экосистема для торговых и логистических операций на рынке зерновых и масличных культур. Цель проекта — повысить скорость и удобство совершения сделок, а также уровень доверия между участниками. Сервис позволяет искать подходящие товары и партнёров по заданным параметрам, проверять благонадёжность контрагентов, осуществлять мониторинг спроса и предложения на продукцию/услуги в онлайн-режиме и многое другое.

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