«Настоящий мор»: названы причины массовой гибели пчел в Башкирии в этом году

Заместитель директора Центра развития туризма Башкирии Артур Идельбаев рассказал о массовой гибели пчел в республике в текущем году. По его словам, «идет настоящий мор» и причин тому несколько. Во-первых, цветение липы столкнулось с заморозками, в северных районах республики она просто замерзла. Во-вторых, нашествие шелкопряда, которое продолжается в регионе уже третий год, минувшим летом дошло до наиболее медоносных районов. В-третьих, бесконтрольный ввоз пчел южных пород — так называемых «узбечек»: башкирская пчела после скрещивания с ними теряет свои уникальные свойства, в том числе устойчивость к холодам. Кроме того, «узбечки» заносят болезни, к которым у местных пчел попросту нет иммунитета.