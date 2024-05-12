«Настоящий мор»: названы причины массовой гибели пчел в Башкирии в этом году

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Заместитель директора Центра развития туризма Башкирии Артур Идельбаев рассказал о массовой гибели пчел в республике в текущем году. По его словам, «идет настоящий мор» и причин тому несколько. Во-первых, цветение липы столкнулось с заморозками, в северных районах республики она просто замерзла. Во-вторых, нашествие шелкопряда, которое продолжается в регионе уже третий год, минувшим летом дошло до наиболее медоносных районов. В-третьих, бесконтрольный ввоз пчел южных пород — так называемых «узбечек»: башкирская пчела после скрещивания с ними теряет свои уникальные свойства, в том числе устойчивость к холодам. Кроме того, «узбечки» заносят болезни, к которым у местных пчел попросту нет иммунитета.
— Я даже не знаю, как мы будем в таких условиях восстанавливать популяцию наших башкирских пчел. Конечно, мы будем создавать сами и поддерживать тех, кто будет заниматься племенной репродукцией именно башкирской пчелы. Но хотелось бы, чтобы государственные органы тоже более серьезно отнеслись к той опасности, которая нависла над нашей пчелой, — отметил Артур Идельбаев.
Напомним, летом 2023 года Mkset описывал ситуацию с нашествием шелкопряда и его последствиями в Кармаскалинском районе. К тому моменту насекомые из Оренбургской области перекочевали в Зилаирский, Зианчуринский и Кугарчинский районы Башкирии, заняли Чишминский и Кармаскалинский районы, вплотную подобрались к Уфе. В том году общий урожай меда, по подсчетам местных пчеловодов, в сравнении с 2022-м был примерно в 5 раз меньше. К принесенным шелкопрядом бедствиям добавились и сильные перепады температур. По мнению местных фермеров, обрабатывать лесные массивы можно безопасно для пчелосемей, если предпринять комплекс мер для обеспечения их сохранности, причем содействовать в этом должны власти районов.
Кроме того, пчеловоды Башкирии в 2023 году неоднократно сообщали о гибели пчел, связывая мор и с обработкой соседних полей, о которой их не предупреждали. Отметим, что в Башкирии с 2022 года действует закон, согласно которому нужно оповещать пасечников об обработке с/х угодий, чтобы они могли изолировать пчел в ульях и обезопасить их. С 2024 года закон должен заработать и по всей России.