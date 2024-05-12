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Published Сегодня, 09:49

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Updated Сегодня, 09:52

Стало известно, сколько алкоголя в среднем выпивают жители Башкирии

Стало известно, сколько алкоголя в среднем выпивают жители Башкирии

12 мая 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, сколько алкоголя в среднем выпивают жители Башкирии

Министерство здравоохранения России опубликовало данные о среднем потреблении алкоголя на душу населения в Башкирии.

Согласно данным Минздрава РФ, усредненное значение выпитого спиртного на каждого жителя республики в апреле текущего года составляет 8,64 л чистого (100%) спирта. Это немногим больше средних значений в целом по стране (8,47 л).

Самые высокие показатели среди регионов России зафиксированы в Еврейской автономной области (16,71 л), Ненецком автономном округе (16,18 л) и Кировской области (12,69 л). Наименьшие показатели отмечены в Чечне (0,13 л).

Напомним, за 2018–2022 гг. смертность от алкоголя в Башкирии сократилась в 4 раза: если в 2018 году от алкоголя умерло 211 жителей республики, то в 2021 году — 57. В 2022 году в регионе было достигнуто минимальное за последние 20 лет значение смертности от отравления алкоголем (52 человека). По словам министра торговли и услуг РБ Алексея Гусева, снижение этих показателей — результат планомерной работы по легализации продажи алкоголя.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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