Стало известно, сколько алкоголя в среднем выпивают жители Башкирии

Напомним, за 2018–2022 гг. смертность от алкоголя в Башкирии сократилась в 4 раза: если в 2018 году от алкоголя умерло 211 жителей республики, то в 2021 году — 57. В 2022 году в регионе было достигнуто минимальное за последние 20 лет значение смертности от отравления алкоголем (52 человека). По словам министра торговли и услуг РБ Алексея Гусева, снижение этих показателей — результат планомерной работы по легализации продажи алкоголя.