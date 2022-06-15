Сбер рассказал о многоуровневых средствах защиты своих клиентов

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что после 24 февраля в компании начали фиксировать до 50 тысяч мошеннических звонков в сутки. По его словам, системы безопасности банка стабильно защищают клиентов от злоумышленников.

Станислав Кузнецов рассказал о существовании в Бердянске большого мошеннического кол-центра, из которого ежедневно 300 злоумышленников совершали пять тысяч звонков по 20-миллионной базе телефонных номеров россиян. За четыре месяца только по Сберу предотвращен ущерб на 108 миллионов рублей, передают iz.ru. «Сегодня 80–90% звонков — это уже не „служба безопасности Сбербанка“: сейчас мошенники чаще действуют от имени других крупных банков», — отметил Кузнецов. По его словам, в компании ожидают, что антирекорд 2021 года по числу звонков может быть побит еще до сентября. Подчеркивается, что мошенники обновляют схемы обмана по мере того, как клиенты учатся их распознавать. При этом объем мошенничества из мест лишения свободы в РФ уменьшился в 10 раз с 2020 года, крупные кол-центры ушли — остались в основном мошенники-одиночки и ряд этнических преступных группировок. По словам Кузнецова, в Сбере сегодня внимательно следят за дропперами — людьми, которые незаконно обналичивают деньги для преступников через банковские карты. В этом году компания заблокировала более 50 тыс. попыток выпуска карт-дропов, тогда как реальное число дропперов в России может достигать 500 тыс. человек. По информации Центробанка, с 24 февраля по 12 апреля произошло 265 крупных DDoS-атак на российские банки, что в 22 раза больше, чем в начале года. Только Сбер в первом квартале 2022 года успешно отразил 349 DDoS-атак. И это в 10 раз больше, чем в четвертом квартале 2021 года. Помимо DDoS-атак, используется целевой фишинг и адресное общение. Только за март количество фишинговых атак на сотрудников российских компаний выросло вдвое. Кузнецов подчеркнул, что процесс импортозамещения не предоставляет никаких угроз безопасности Сбера и его клиентов. Более того, отметил он, компания располагает современными средствами для обеспечения защиты данных других российских организаций.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter