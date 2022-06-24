Малый бизнес Башкирии выбирает новые решения от Сбера для управления компанией

ООО «Верена Люкс» занимается поставкой профессиональных лакокрасочных материалов RENNER Italia для производителей столярных изделий, лестниц и мебели по всей Башкирии, на рынке республики с 2013 года. В коллективе компании работают 8 человек, каждый из них – многофункционален и может выполнять несколько разных задач: принять заказ, получить товар, сделать заказ продукции у поставщика, проконсультировать клиента – помочь выбрать нужный цвет краски - и многое другое.
В один момент встал вопрос об организации процесса постановки и выполнения задач – нужна была единая база данных для понимания, кто чем занимается, какие заказы есть в работе, когда придет следующий груз и кто будет ответственным за его прием. В попытке решить эту проблему руководители предприятия испробовали множество инструментов, например, специальные приложение для постановки задач, таблицы excel – результат был один. Из-за неудобства сервисов сотрудники предпочитали передавать друг другу информацию при помощи записок, которые могли потеряться и не дойти до нужного человека.
Решение помог найти Сбер, предложив SberCRM. Этот продукт систематизировал все задачи предприятия: руководители могут назначить задачи конкретным сотрудникам, сами сотрудники могут закреплять за собой поручения или выставлять новые. По итогам выполнения программа дает возможность поставить отметку о завершении – теперь информация о всех делах компании находится в одном месте и у каждой задачи есть свой ответственный исполнитель.
Покупатели ценят уровень предоставляемого сервиса ООО «Верена Люкс». Например, они одни из немногих, кто максимально точно подбирает нужный цвет краски - для этого у них есть специальное оборудование и профессиональные колористы. А еще они доставляют товар бесплатно – не удивительно, что их бизнес расширяется. Буквально недавно открылась вторая точка, а в ближайшее время компания планирует открыть еще несколько магазинов - теперь уже на юге Башкирии.
«Помимо отраслевого продукта Сбер сотрудничает с предприятием и по другим направлениям. Мы рады помочь бизнесу, который с таким вниманием относится к своим клиентам, в развитии и масштабировании», — говорит Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.
«Контролировать процессы удаленно в других городах – задача не из простых, а потому мы рады, что нашли SberCRM сейчас и имеем возможность опробовать сервис в Уфе. За месяц работы стало понятно, что инструмент очень удобен и можно будет не переживать о том, что какие-то задачи останутся без внимания», — отмечает Ринат Курбанаев, исполнительный директор ООО «Верена Люкс».
SberCRM позволяет не только выставлять задачи, но и принимать заявки от клиентов, совершать продажи, используя преднастроенные воронки продаж, прогнозировать успех сделок с помощью искусственного интеллекта, проверять контрагента на благонадежность и многое другое. Более подробную информацию об этом продукте и о других отраслевых решениях для бизнеса можно узнать на сайте www.sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу и ИП», «Сервисы для бизнеса».