Малый бизнес Башкирии выбирает новые решения от Сбера для управления компанией

В один момент встал вопрос об организации процесса постановки и выполнения задач – нужна была единая база данных для понимания, кто чем занимается, какие заказы есть в работе, когда придет следующий груз и кто будет ответственным за его прием. В попытке решить эту проблему руководители предприятия испробовали множество инструментов, например, специальные приложение для постановки задач, таблицы excel – результат был один. Из-за неудобства сервисов сотрудники предпочитали передавать друг другу информацию при помощи записок, которые могли потеряться и не дойти до нужного человека.