Малый бизнес Башкирии выбирает новые решения от Сбера для управления компанией

Малый бизнес Башкирии выбирает новые решения от Сбера для управления компанией
Малый бизнес Башкирии выбирает новые решения от Сбера для управления компанией
Сегодня, 11:54ЭкономикаФото: sberbank.ru
Предприниматели рассказывают о технологиях, которые помогают автоматизировать рутинные задачи и освободить время для развития бизнеса.

ООО «Верена Люкс» занимается поставкой профессиональных лакокрасочных материалов RENNER Italia для производителей столярных изделий, лестниц и мебели по всей Башкирии, на рынке республики с 2013 года. В коллективе компании работают 8 человек, каждый из них – многофункционален и может выполнять несколько разных задач: принять заказ, получить товар, сделать заказ продукции у поставщика, проконсультировать клиента – помочь выбрать нужный цвет краски - и многое другое.

В один момент встал вопрос об организации процесса постановки и выполнения задач – нужна была единая база данных для понимания, кто чем занимается, какие заказы есть в работе, когда придет следующий груз и кто будет ответственным за его прием. В попытке решить эту проблему руководители предприятия испробовали множество инструментов, например, специальные приложение для постановки задач, таблицы excel – результат был один. Из-за неудобства сервисов сотрудники предпочитали передавать друг другу информацию при помощи записок, которые могли потеряться и не дойти до нужного человека.

Решение помог найти Сбер, предложив SberCRM. Этот продукт систематизировал все задачи предприятия: руководители могут назначить задачи конкретным сотрудникам, сами сотрудники могут закреплять за собой поручения или выставлять новые. По итогам выполнения программа дает возможность поставить отметку о завершении – теперь информация о всех делах компании находится в одном месте и у каждой задачи есть свой ответственный исполнитель.

Покупатели ценят уровень предоставляемого сервиса ООО «Верена Люкс». Например, они одни из немногих, кто максимально точно подбирает нужный цвет краски - для этого у них есть специальное оборудование и профессиональные колористы. А еще они доставляют товар бесплатно – не удивительно, что их бизнес расширяется. Буквально недавно открылась вторая точка, а в ближайшее время компания планирует открыть еще несколько магазинов - теперь уже на юге Башкирии.

«Помимо отраслевого продукта Сбер сотрудничает с предприятием и по другим направлениям. Мы рады помочь бизнесу, который с таким вниманием относится к своим клиентам, в развитии и масштабировании», — говорит Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.

«Контролировать процессы удаленно в других городах – задача не из простых, а потому мы рады, что нашли SberCRM сейчас и имеем возможность опробовать сервис в Уфе. За месяц работы стало понятно, что инструмент очень удобен и можно будет не переживать о том, что какие-то задачи останутся без внимания», — отмечает Ринат Курбанаев, исполнительный директор ООО «Верена Люкс».

SberCRM позволяет не только выставлять задачи, но и принимать заявки от клиентов, совершать продажи, используя преднастроенные воронки продаж, прогнозировать успех сделок с помощью искусственного интеллекта, проверять контрагента на благонадежность и многое другое. Более подробную информацию об этом продукте и о других отраслевых решениях для бизнеса можно узнать на сайте www.sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу и ИП», «Сервисы для бизнеса».

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Сбербанк
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