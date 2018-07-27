Жители Башкирии стали оформлять полисы накопительного страхования жизни

Так, за 6 месяцев 2018 года жители республики оформили в Сбербанке более 260 таких полисов на сумму 9 млн рублей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года более чем в два раза – за 6 месяцев 2017 года эта сумма составила 3,5 млн рублей.

Данный полис дает возможность накопить необходимую сумму к определённому сроку и получить надежную страховую защиту на случай неблагоприятных событий со здоровьем и жизнью. В программе есть специальная накопительная часть, благодаря которой происходит сохранение и преумножение вложенных средств.

При наступлении страхового случая производятся выплаты, при этом программа продолжает действовать. Если страхователь после этого не может больше производить взносы, за него это будет делать страховая компания, и поставленная цель по накоплению определенной суммы денежных средств будет достигнута.

Цели для накопления могут быть разные: формирование первого капитала к 18-летию ребенка, средства на обучение, обеспечение в старости, защита семьи и прочие.

«Оформлять накопительное страхование жизни – выгодно. Страховое покрытие на полную стоимость договора начинает действовать с первого взноса, и, как правило, страховая сумма выплаты во много раз превышает сумму страховых взносов, – говорит Азамат Салихов, заместитель управляющего Башкирским отделением Сбербанка. – Полис НСЖ является безусловным подтверждением заботы клиента о самых близких людях, ведь чтобы не случилось – они будут финансово защищены».

У НСЖ есть юридические и налоговые преимущества: денежные средства, вложенные в данную программу, не подлежат разделу в случае развода, не подлежат конфискации; при уплате НДФЛ с дополнительного инвестиционного дохода по программе налоговая база рассчитывается с учетом льгот.