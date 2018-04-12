«Сбербанк» предрек внедрение оплаты с помощью распознавания лиц

В последнее время растет число сервисов по биоидентификации. Придет время, когда людям больше станет не нужно иметь при себе в магазинах кредитные карточки или смартфоны. Для оплаты покупок станет достаточным показать свое лицо, сказал первый зампредседателя правления «Сбербанка».