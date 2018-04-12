«Сбербанк» предрек внедрение оплаты с помощью распознавания лиц
Сегодня, 17:55Общество
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Во время конференции Online retail 2018 первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Лев Хасис предсказал скорое появление возможности оплаты покупок в магазинах посредством распознавания лиц.
По словам Хасис, инноваций уже на подходе. Об этом пишет портал rns.online.
В последнее время растет число сервисов по биоидентификации. Придет время, когда людям больше станет не нужно иметь при себе в магазинах кредитные карточки или смартфоны. Для оплаты покупок станет достаточным показать свое лицо, сказал первый зампредседателя правления «Сбербанка».
Хасис уверен, что такие времена уже близко. Банкир сослался на уже существующие пилотные проекты систем биоидентификации у ритейлера Walmart.
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