«Бежим со смыслом»: Почему полезен Зеленый марафон от Сбербанка

Будут ли детские и взрослые инклюзивные забеги?

Да. На протяжении всего мероприятия их будут сопровождать волонтеры, помогая ориентироваться на местности, преодолевать препятствия, выезжать на сцену. Также они будут обеспечены водой.

Людям с ограниченными возможностями будут выданы отличительные знаки – банданы, значки, бейсболки. С этими значками их с 9:00 до 12:00 впустят в любой аттракцион без очереди.

Забег для людей с синдромом дауна будет организован совместно с региональной общественной организацией «Содействие».

В забеге также примут участие и другие дети с ограниченными возможностями здоровья. Эта благотворительная акция будет организована совместно с советом матерей «Материнское сердце». Каждый участник получит подарок от Сбербанка, а также в пользу больных синдромом дауна и детей с ограниченными возможностями здоровья будут организованы сборы пожертвований.