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«Бежим со смыслом»: Почему полезен Зеленый марафон от Сбербанка
Сегодня, 09:34
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27 мая в столице Башкортостана состоится седьмой Зеленый марафон от Сбербанка.
В этом году в забеге примут участие жители 55 городов России, а также Беларуси и Казахстана. В Уфе марафон соберет бегунов в парке культуры и отдыха «Волшебный мир». Начало масштабной акции – в 9.00. Регистрация участников будет длиться до 11.30. Старт «Зеленого марафона» запланирован на 12.00. Участники пробегут дистанцию 4,2 км.