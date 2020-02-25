Тимур Хакимов: ТПП Башкирии поможет бизнесу задать вопросы контрольным структурам

20 февраля в конференц-зале Торгово-промышленной палаты РБ впервые прошел «Единый день отчетности», в рамках которого представители бизнеса получили возможность пообщаться с сотрудниками аппарата регионального правительства, прокуратуры республики, уполномоченного по защите прав предпринимателей РБ, а также специалистов таких республиканских и территориальных федеральных органов исполнительной власти, как Минэкологии РБ, УФНС, УФАС, Главное управления МЧС, управления Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Госжилстройнадзора и других контрольно-надзорных структур.

Организаторами мероприятия выступили Торгово-промышленная палата РБ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ и БРО ООО «Опора России».

— Такие встречи и взаимное сотрудничество между различными структурами очень важны. Таки образом представители бизнеса напрямую смогут задавать вопросы проверяющему органу, — отметил президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов. — Данное решение было принято в рамках проектного офиса, под председательством руководителя администрации главы Республики Башкортостан Александра Сидякина.