ТПП РБ: Бизнес Башкирии несет убытки из-за запрета на проезд большегрузов весной

23 января в Доме Республики первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров провёл заседание Инвестиционного комитета региона в формате «Инвестчас».

В ходе заседания рассматривались инвестиционные инициативы. Помимо этого, представители ряда республиканских предприятий, таких как ОАО «Туймазытехуглерод», АО «Белорецкий металлургический комбинат», АО «Салаватстекло», вышли с инициативой по снятию временных ограничений для проезда большегрузной техники по автомобильным дорогам в весенний период.

Напомним, в России на региональных и межмуниципальных автодорогах вводятся весенние ограничения для движения грузового транспорта. Данные меры нацелены на обеспечение сохранности дорожного покрытия в период неблагоприятных климатических условий.

Торгово-промышленная палата РБ поддержала предложение бизнес-сообщества.

- Республиканские предприниматели несут большие убытки из-за приостановки движения и,соотвественно, работы предприятия. Также в Башкортостане самый большой коэффициент на приобретение специальных пропусков. Для сравнения, в Татарстане сумма, вносимая предпринимателем, в 4 раза меньше, - пояснил свою позицию Тимур Хакимов, который принимал участие в этом «Инвестчасе».

Так, упущенная выгода АО «Белорецкий металлургический комбинат» в данный период составляет порядка 190 млн рублей. Стоит отметить, некоторые регионы Российской Федерации уже отказались от данных мер. На совещании обсуждалось, что республиканские производители, особенно экспортноориентированные, попадают в неравные условия по отношению к конкурентам.

По итогам обсуждения, Андрей Назаров поручил председателю Госкомтранса РБ Тимуру Мухаметьянову подготовить проект соответствующего решения или выработать альтернативный вариант, направленный на поддержку предприятий. Президент ТПП РБ Тимур Хакимов предложил ряд мер для изменения ситуации, касающейся поддержки республиканских предприятий по производству гранита и котельного оборудования. В частности, товаропроизводители успешно работают за пределами региона, но испытывают трудности при сбыте продукции на республиканский рынок.