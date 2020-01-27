Глава ТПП Тимур Хакимов Башкирии встретился с послом Турции
В процессе встречи достигнута договоренность об укреплении сотрудничества.
Торгово-промышленную палату РБ посетили чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Самсар и генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан.
Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов в ходе встречи с ними отметил, что взаимодействие нашей республики с Турцией всегда было на высоком уровне, в том числе в рамках сотрудничества с торговыми палатами Турецкой Республики. По словам Тимура Хакимова в ближайших планах есть подписание соглашения с главной ассоциацией палат и бирж Турецкой Республики.
В своем ответном слове Мехмет Самсар и Исмет Эрикан высказали заинтересованность в сотрудничестве и развитии деловых отношений между субъектами. По мнению Мехмета Самсара, чтобы достичь этой цели, нужно более активно вести работу в рамках межрегионального взаимодействия и построения бизнеса между государствами. На встрече было обозначено, что так как торгово-промышленная палата является общественной организацией, самое главное - это подписание именно действующих финансовых контрактов.
- Башкортостан - это лучшее место для взаимовыгодных отношений, - сказал глава ТПП РБ Тимур Хакимов. - Мы не только самый лучший в мире мед и красивая природа, но мы занимаем первое место по нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, у нас очень сильно развито машиностроение. Мы находимся в уникальной точке на границе Европы и Азии, на пересечении двух федеральных трасс. Если провести циркулем радиус вокруг Уфы 450 км, то вокруг нас самые главные города-миллионники и 26 миллионов жителей. Учитывая синергии открытости нашего руководства и благоприятный интерфейс для бизнеса и уникальное местоположение плюс огромный потенциал полезных ископаемых, нефти, промышленности, то мы - самая лучшая республика, самое лучшее место для взаимовыгодных отношений.