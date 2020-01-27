Глава ТПП Тимур Хакимов Башкирии встретился с послом Турции

Торгово-промышленную палату РБ посетили чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Самсар и генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан.

Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов в ходе встречи с ними отметил, что взаимодействие нашей республики с Турцией всегда было на высоком уровне, в том числе в рамках сотрудничества с торговыми палатами Турецкой Республики. По словам Тимура Хакимова в ближайших планах есть подписание соглашения с главной ассоциацией палат и бирж Турецкой Республики.

В своем ответном слове Мехмет Самсар и Исмет Эрикан высказали заинтересованность в сотрудничестве и развитии деловых отношений между субъектами. По мнению Мехмета Самсара, чтобы достичь этой цели, нужно более активно вести работу в рамках межрегионального взаимодействия и построения бизнеса между государствами. На встрече было обозначено, что так как торгово-промышленная палата является общественной организацией, самое главное - это подписание именно действующих финансовых контрактов.