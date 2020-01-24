Глава ТПП Башкирии рассказал в Белом доме о том, как решать экономические споры

В Доме Правительства состоялось заседание Проектного офиса по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в республике Башкортостан под председательством руководителя главы администрации РБ Александра Сидякина.

Рассматривались вопросы административного давления на бизнес и проведения контрольно-надзорных мероприятий. В ходе заседания Президент ТПП РБ Тимур Хакимов представил один из механизмов решения экономических споров, который доступен предпринимателям республики - Международный коммерческий арбитражный суд. Один из филиалов работает на базе ТПП РБ по адресу: г.Уфа, ул.Карла Маркса,3.

На сегодняшний день в системе ТПП РФ действует всего 18 уполномоченных филиалов. Обратиться могут все виды юридических лиц в не зависимости от формы собственности.

«Это уникальный инструмент по проведению примирительных процедур, позволяющий урегулировать возникающие между предпринимателями споры. Решение принимается на месте, что позволяет не уходить в судебные процессы, которые могут тянуться годами, блокируя деятельность предприятия», - отметил Тимур Хакимов. Стоит отметить, что 10% всех дел, рассматриваемых МКАС ТПП РФ – международные, что еще раз говорит о высоком статусе и доверии иностранных компаний.

«Достаточно при заключении коммерческих договоров и контрактов в графе споры указать МКАС и судебное заседание проходит под эгидой ТПП РФ посредством арбитров, утвержденных Министерством юстиции РФ, - отметил спикер. – Решение суда подлежит исполнению, в том числе и судебными приставами».

Отмечалось, что бизнесмены особо высоко оценивают конфиденциальность делопроизводства МКАС, что помогает сохранить коммерческую тайну, в то время как решения государственных судов со всеми подробностями публикуются на сайтах ведомств.