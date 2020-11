В Башкирии в городе Белебей в скором времени начнется строительство нового мясоперерабатывающего комбината. Об этом сообщил Радий Хабиров в своих соцсетях.

По словам главы Башкирии, это очень важный проект как для города, так и для республики. Площадка для строительства уже подготовлена. В реализацию проекта инвесторы вложили 10 миллиардов рублей. Новое предприятие подарит городу как минимум 1200 новых рабочих мест. Глава республики уверен, что на успешную реализацию проекта, прежде всего, повлиял инвестиционный климат в республике.

