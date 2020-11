На частном предприятии в Хакасии произошел пожар - погибли люди.

По сообщению газеты “Известия”, возгорание произошло рано утром по местному времени на предприятии, которое расположено в Алтайском районе Хакасии. Пожарный расчет прибыл на место происшествия менее, чем через десять минут после сообщения о возгорании. После ликвидации пожара были обнаружены тела четырех человек. Их личности и обстоятельства происшествия выясняются.

