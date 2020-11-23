Сотрудники промышленных предприятий Башкирии отказываются вакцинироваться от Covid-19

Он отметил, что в программе вакцинации участвуют порядка 70 предприятий. При этом 75% от общего числа сотрудников отказываются от подобного медицинского вмешательства. На сегодняшний день привиты лишь 32 тысячи человек, еще 25 тысяч вакцин не использованы.
Министр сообщил, что по плану, установленному президентом России, в ближайшее время необходимо вакцинировать еще 45% от общего количества работников. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министру здравоохранения Максиму Забелину проследить за тем, что планы были выполнены.