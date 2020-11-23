Сотрудники промышленных предприятий Башкирии отказываются вакцинироваться от Covid-19

Сотрудники промышленных предприятий Башкирии отказываются вакцинироваться от Covid-19

Вчера, 14:12ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 23 ноября, на оперативном совещании в правительстве республики министр промышленности и энергетики региона Александр Шельдяев сообщил о количестве вакцинированных сотрудников предприятий.

Он отметил, что в программе вакцинации участвуют порядка 70 предприятий. При этом 75% от общего числа сотрудников отказываются от подобного медицинского вмешательства. На сегодняшний день привиты лишь 32 тысячи человек, еще 25 тысяч вакцин не использованы.

Министр сообщил, что по плану, установленному президентом России, в ближайшее время необходимо вакцинировать еще 45% от общего количества работников. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министру здравоохранения Максиму Забелину проследить за тем, что планы были выполнены.

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