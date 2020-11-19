Тимур Хакимов: ТПП РБ спасла предприятия республики на 18 миллиардов рублей

«Хочется отдельно отметить, что торгово-промышленные палаты России выдали более 60 000 заключений о форс-мажорах в период пандемии COVID. Радует, что при таком количестве обращений не было ни одной претензии», — отметил на совещании Сергей Николаевич Катырин.