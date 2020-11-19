Тимур Хакимов: ТПП РБ спасла предприятия республики на 18 миллиардов рублей

Тимур Хакимов: ТПП РБ спасла предприятия республики на 18 миллиардов рублей

Вчера, 10:26Экономика
18 ноября 2020 года состоялось совещание Президента ТПП РФ Катырина Сергея Николаевича с руководителями торгово-промышленных палат, где в том числе обсуждались меры поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.

«Хочется отдельно отметить, что торгово-промышленные палаты России выдали более 60 000 заключений о форс-мажорах в период пандемии COVID. Радует, что при таком количестве обращений не было ни одной претензии», — отметил на совещании Сергей Николаевич Катырин.

Напоминаем, на основании поручения Правительства РФ (п. 1 раздела IV Протокола Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 20 марта 2020 года № 3) ТПП РФ и по ее распоряжению Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан уполномочена выдавать заключения о наличии или отсутствии обстоятельств непреодолимой силы по внутрироссийским сделкам, обстоятельствам форс-мажора, возникшим на территории России.

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан оформила более 200 заключений о форс-мажорах для региональных предприятий, что спасло компании от банкротства и штрафных санкций за неисполнение обязательств по контрактам на общую сумму более 18 миллиардов рублей.

Все заключения о форс-мажоре оформляются для предприятий бесплатно.

Также, с 23 марта 2020 года в ТПП РБ работает горячая линия для предпринимателей. Обработано 18000 звонков и проведено 600 письменных консультаций.

Консультирование, оформление и выдача заключения об обстоятельствах форс-мажора осуществляется в ТПП РБ по номеру: 8 (347) 276-22-73, e-mail: pravo@tpprb.ru.

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