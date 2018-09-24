В Башкирии высокий уровень закредитованности отразился на реальных доходах населения

Реально располагаемые доходы населения Башкирии в отличие от среднемесячной зарплаты снижаются. Об этом сегодня, 24 сентября, на оперативном совещании в правительстве республики сообщил премьер-министр Рустэм Марданов.

По официальным данным, реально располагаемые доходы населения за январь-июль текущего года снизились на 2,6%. В прошлом году за этот период правительство также констатировало снижение показателя, но оно было меньше на 0,4%.

По словам Рустэма Марданова, данный вопрос обсуждался на недавнем заседании стратегического комитета и было принято решение срочно применять меры для исправления ситуации. Такой мерой является создание новых высокопроизводительных рабочих мест, которые, соответственно, будут достаточно высоко оплачиваться, что повлияет на общую картину.

Как отметил премьер-министр, влияет на положение дел с реальными доходами также и высокий уровень закредитованности населения, когда существенная часть зарплаты и прочих доходов людей уходит на погашение долгов по кредитам.