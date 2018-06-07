Путин – о пенсиях: Ключевая задача – поднять уровень доходов пенсионеров

Во время «Прямой линии» Владимир Путин ответил на вопрос о пенсионной системе. Его задал Алексей Гончаров из Курска:

- Будет ли повышение пенсионного возраста?

- Я к этому отношусь в высшей степени осторожно и аккуратно, - сказал Владимир Путин. – Одна из основных задач, поставленных мной перед правительством – повышение доходов пенсионеров, причем значительное.

В этой же связке надо рассматривать и задачу уменьшить в два раза число россиян, живущих за чертой бедности, добавил президент.