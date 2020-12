Башкирии планирует заключить первый в России контракт в области машиностроения, предусматривающий встречные обязательства для поставщика инвестора. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

— Планируется приобретение 45 троллейбусов, что позволит частично обновить подвижной состав в Уфе и Стерлитамаке, сообщил он. Известно, что в бюджет республики уже заложили средства на реализацию адресной инвестиционной программы в 2021-2022 году. На покупку транспорта планируется потратить более одного миллиарда рублей.

