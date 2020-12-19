Кредиторы МУЭТ Уфы разрешили трамваям и троллейбусам работать после банкротства

Определяющим при вынесении такого решения стало мнение кредиторов предприятия, а они позволили уфимским трамваям и троллейбусам обслуживать пассажиров и дальше. При этом учитывался тот факт, что зачастую именно электротранспортом пользуются социально незащищенные горожане – пенсионеры и инвалиды.