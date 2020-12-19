Кредиторы МУЭТ Уфы разрешили трамваям и троллейбусам работать после банкротства

Кредиторы МУЭТ Уфы разрешили трамваям и троллейбусам работать после банкротства

Вчера, 13:18ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Переживания горожан о том, что после банкротства МУЭТ Уфы прекратит деятельность, оказались напрасны.

Накануне, 18 декабря, стало известно, что Муниципальное управление электротранспорта (МУЭТ) Уфы продолжит работу после объявления его банкротом. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Определяющим при вынесении такого решения стало мнение кредиторов предприятия, а они позволили уфимским трамваям и троллейбусам обслуживать пассажиров и дальше. При этом учитывался тот факт, что зачастую именно электротранспортом пользуются социально незащищенные горожане – пенсионеры и инвалиды.

Напомним, кредиторская задолженность МУЭТ достигла 345 млн рублей. В начале декабря внешний управляющий предприятия направил в суд ходатайство о признании предприятия банкротом.

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