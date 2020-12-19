Кредиторы МУЭТ Уфы разрешили трамваям и троллейбусам работать после банкротства

Накануне, 18 декабря, стало известно, что Муниципальное управление электротранспорта (МУЭТ) Уфы продолжит работу после объявления его банкротом. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».
Определяющим при вынесении такого решения стало мнение кредиторов предприятия, а они позволили уфимским трамваям и троллейбусам обслуживать пассажиров и дальше. При этом учитывался тот факт, что зачастую именно электротранспортом пользуются социально незащищенные горожане – пенсионеры и инвалиды.
Напомним, кредиторская задолженность МУЭТ достигла 345 млн рублей. В начале декабря внешний управляющий предприятия направил в суд ходатайство о признании предприятия банкротом.