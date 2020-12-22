В Стерлитамаке неизвестный расправился с кондуктором троллейбуса на глазах у прохожих

По предварительной информации, женщина работала кондуктором троллейбуса. Её убили жестоким ударом холодным оружием, когда она шла на работу. Пострадавшая умерла на месте. Очевидцы сделали ужасающие кадры на месте преступления.
— В настоящее время следователем СКР совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы совершенного преступления, — сообщили в следственном комитете республики.