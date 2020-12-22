В Стерлитамаке неизвестный расправился с кондуктором троллейбуса на глазах у прохожих

В Стерлитамаке неизвестный расправился с кондуктором троллейбуса на глазах у прохожих

Вчера, 12:31ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: группа "Стерлитамак за рулем"
Сегодня ранним утром неизвестный мужчина напал на женщину в городе Стерлитамак. По рассказу очевидцев, трагедия произошла около остановки общественного транспорта «Арбат».

По предварительной информации, женщина работала кондуктором троллейбуса. Её убили жестоким ударом холодным оружием, когда она шла на работу. Пострадавшая умерла на месте. Очевидцы сделали ужасающие кадры на месте преступления.

— В настоящее время следователем СКР совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы совершенного преступления, — сообщили в следственном комитете республики.

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