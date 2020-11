В Уфе подорожает проезд в троллейбусах и трамваях

Стало известно, почему в Уфе изменится стоимость проезда на городском электротранспорте.

Как рассказали Mkset в пресс-службе администрации Уфы, стоимость проезда в трамваях и троллейбусах увеличится до 23 рублей за наличный расчёт и до 20 рублей по карте «Алга». Для сравнения - сейчас на электротранспорте можно проехать за 20 и 18 рублей соответственно. В пресс-службе добавили, что тарифы на проезд в управлении электротранспортом не пересматривались с 2016 года. Отметим, что с этого же года продолжается процедура банкротства МУЭТ. Общая сумма требований кредиторов предприятия оценивается в 628 миллионов рублей. По данным уфимской администрации, долги МУЭТ планирует выплатить за счёт оптимизации технологических и технических процессов на предприятии с сохранением текущего уровня заработной платы. Напомним, ещё в середине сентября Mkset публиковал статью о реанимации троллейбусов в городе. Тогда внешний управляющий МУЭТ планировал повысить стоимость проезда на электротранспорте и отменить льготы для школьников. Для снижения расходов на зарплаты предлагалось сократить управленческий и инженерно-технический персонал, заменив кондукторов автоматическими валидаторами, диспетчеров — системой ГЛОНАСС, а также отдать на аутсорсинг технологические процессы.

