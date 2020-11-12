В Уфе подорожает проезд в троллейбусах и трамваях

Как рассказали Mkset в пресс-службе администрации Уфы, стоимость проезда в трамваях и троллейбусах увеличится до 23 рублей за наличный расчёт и до 20 рублей по карте «Алга». Для сравнения - сейчас на электротранспорте можно проехать за 20 и 18 рублей соответственно. В пресс-службе добавили, что тарифы на проезд в управлении электротранспортом не пересматривались с 2016 года.