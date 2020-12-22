Глава Минторговли: в Башкирии самая низкая отпускная цена на сахар в ПФО

Глава Минторговли: в Башкирии самая низкая отпускная цена на сахар в ПФО

Вчера, 19:03ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня состоялся брифинг по итогам деятельности сферы торговли и услуг. В ходе совещания министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев ответил на вопросы по поводу роста цен на продукты.

По словам главы Минторга, в республике значительно выросли цены на некоторые виды продуктов. Отметим, что по данным Башстата, увеличилась стоимость молока, хлеба и хлебобулочных изделий, ряда овощей и фруктов, зеленый чай, кофе, а также на некоторые кондитерские изделия.

Тем не менее надо понимать, что уровень среднегодовой инфляции у нас ниже, чем в прошлом году — 3,9 процента против 5,3 процента, сказал Алексей Гусев.

Он также добавил, что еженедельно проводится контроль цен. В случае необоснованного повышения стоимости продуктов, ситуация рассматривается на комиссии, а данные направляются в антимонопольную службу и прокуратуру.

Как сообщил Гусев, между производителями и торговыми сетям республики подписаны соглашения по ограничению цен на подсолнечное масло и сахар. Если отпускная цена для ритейла масла не больше 95 рублей, то на полках магазинов оно продается за 110 рублей. Сахар отпускается за 36 рублей, реализуется — за 46 рублей.

Есть сахар и масло на полках по ценам даже ниже данных заявленных цифр. По сахару средняя отпускная цена — самая низкая в Приволжском федеральном округе, отметил министр.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на продовольственные товары. Генеральная прокуратура РФ инициировала проверку с целью защиты прав потребителей. Позже депутаты Госсобрания Башкирии взяли на контроль ценовую политику в магазинах республики.

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