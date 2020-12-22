Глава Минторговли: в Башкирии самая низкая отпускная цена на сахар в ПФО

Как сообщил Гусев, между производителями и торговыми сетям республики подписаны соглашения по ограничению цен на подсолнечное масло и сахар. Если отпускная цена для ритейла масла не больше 95 рублей, то на полках магазинов оно продается за 110 рублей. Сахар отпускается за 36 рублей, реализуется — за 46 рублей.