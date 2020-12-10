Хлеб, молоко и овощи: что ещё подорожало в Башкирии?

Башстат также сообщает, что подешевели кофе, шоколад и коньяк, а также некоторая сезонная одежда и обувь, электротовары и бытовые приборы. В сфере услуг в прошлом месяце подорожали ультразвуковые исследования и стоматологию на 3,3% и на 1,6-1,7% соответственно. В республике также стал дороже отдых. Цена путевок в дома отдыха выросли на 9,8%. На 5,6% подорожал готовой полис КАСКО, начальный курс обучения в автошколе — на 1,1%.