Хлеб, молоко и овощи: что ещё подорожало в Башкирии?

Индекс потребительских цен на товары и услуги В Башкирии сравнялся с общероссийским и составил 100,7%. Башстат опубликовал статистику роста цен в республике.

По данным статистики в прошлом месяце выросли цены на картофель на 7,8%. Помидоры и огурцы подорожали на 29,3% и 36% соответственно, морковь, лук, белокачанная капуста и свекла — на 1,4-5,8%. Повышение цен коснулось и фруктов. Так, груши, бананы и виноград подорожали на 3,1-13,2%. На отдельные виды молочных продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий цена выросла на 0,1-3,9%. В ноябре также подорожали зеленый чай и печенье на 4,4-4,5%, а пряники, вареные колбасы и куры, торты, конфеты и карамель — на 1-1,4%. Рамках расчета индекса потребительских цен из 43 препаратов на пять выросла цена от 3,5% до 11%, на 14 — от 1% до 3%. К счастью, 14 видов лекарств стали дешевле. Башстат также сообщает, что подешевели кофе, шоколад и коньяк, а также некоторая сезонная одежда и обувь, электротовары и бытовые приборы. В сфере услуг в прошлом месяце подорожали ультразвуковые исследования и стоматологию на 3,3% и на 1,6-1,7% соответственно. В республике также стал дороже отдых. Цена путевок в дома отдыха выросли на 9,8%. На 5,6% подорожал готовой полис КАСКО, начальный курс обучения в автошколе — на 1,1%. Однако в Башкирии продолжается снижение платы за проезд в поездах дальнего следования. За месяц стоимость упала на 4,9%. Напомним,

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter