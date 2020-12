В Башкирии по поручению Генеральной прокуратуры России региональное надзорное ведомство проверит ценообразование в местных магазинах на жизненно важные продукты. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Проверка организована в связи с последним повышением цен на подсолнечное масло, сахар-песок, яйцо столовое и прочее. В случае, если магазины намеренно завысили цены на эти базовые товары, прокуратура планирует принимать меры реагирования. Также надзорный орган будет реагировать на каждое поступившее сообщение от местных жителей. — По каждому сообщению о нарушениях закона будут организованы соответствующие проверки, сказано в сообщении.

