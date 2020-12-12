Генпрокуратура России проверит необоснованное повышение цен на продукты

По данным ведомства, сахар в России подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%. Кроме того, выросли цены на муку и хлеб -на 12,9% и на 6,3% соответственно. В связи с этим Генпрокуратуре совместно с антимонопольными органами проверить исполнение законодательства по ценообразованию на продукты первой необходимости.