На Туймазинском заводе автобетоновозов опровергли слухи о его закрытии

Информация о свертывании Туймазинского завода автобетоновозов не подтвердилась

В социальных сетях появились слухи о постепенном прекращении работы ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» ОАО «Камаз». Мы попросили прокомментировать их генерального директора этого предприятия Владимира Курганова.

– Информация не соответствует действительности, - сказал он. - Временные переходы на неполную рабочую неделю некоторых подразделений офисного персонала были еще с 2016 года. Зависят они от цикличности исполнения заказов. Сокращений персонала, занятого в основном производстве (порядка 500 человек), не было. В феврале на аутсорсинг была переведена служба безопасности (34 человека). Произошла централизация службы обеспечения на ПАО «КАМАЗ». Некоторые руководители приняли решение перейти на другие предприятия.

- Ввиду предстоящего роста объема производства сейчас открыт приём персонала по ряду рабочих специальностей, - отметил Владимир Курганов. - Конкуренция за них сегодня высока как никогда. Работы хватает, в том числе и потому, что завод с начала года освоил производство восьми новых наименований прицепов. Ежедневно мы отправляем на реализацию несколько новых прицепов. Производство традиционных автобетоносмесителей и автобетононасосов продолжается, оно лишь уменьшено на 35-40% по сравнению с прошлым годом. Потому что на строительном рынке по-прежнему затишье. Но мы восполняем это новыми видами продукции. А как только вырастет востребованность бетонотранспортной техники, объёмы её производства опять увеличатся. Ни о каком даже частичном сворачивании производства речи не идёт.

Вместе с тем сохраняется профессионально-квалификационный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы.

– Предприятиям ежегодно не хватает от 5000 до 6000 работников (количество вакансий за 11 месяцев 2017 года – 5362, за 2016 год – 5747 вакансий), – сообщил директор Западного межрайонного центра занятости населения Ильгиз Сагитов. – Между тем по состоянию на 1 января 2017 года работодатели заявили потребность лишь в 563 работниках, из них – 63,8% по рабочим профессиям. С начала 2017 года с 67 организаций только Туймазинского района высвободились 458 работников, фактически сокращено 158 человек с 46 предприятий. Из общего количества вакансий 9,9% составляла потребность сельскохозяйственных предприятий, 31,3% -- промышленных предприятий, 9,3% -- здравоохранениия, -- подчеркнул Ильгиз Вазирович.

Тенденции рынка труда показывают, что в ближайшие годы будет сохраняться и расти спрос на технических специалистов. Очень востребованы инженеры, системные администраторы, мастера, высококвалифицированные сварщики, токари и универсалы (токарь-сварщик-стропальщик, сварщик-слесарь).