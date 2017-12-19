«СИБУР» потратит несколько миллиардов на модернизацию завода в Башкирии

"Перевооружение" позволит увеличить объемы выпускаемой продукции.

Завод «СИБУР» начал модернизацию производства на благовещенской площадке «ПОЛИЭФ». Точную стоимость крупной модернизации, по итогам которой планируется увеличить мощность предприятия, пока не называют, объясняя это тем, что она может измениться в ходе производства работ. Запуск установки позволит «СИБУРу», увеличить долю в общем объёме российского потребления терефталевой кислоты (ТФК) с 60 до 70%. Производство будет приостановлено с февраля по июнь 2019 года, однако к реконструкции на предприятии уже начали активно готовиться.