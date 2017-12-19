«СИБУР» потратит несколько миллиардов на модернизацию завода в Башкирии
Завод «СИБУР» начал модернизацию производства на благовещенской площадке «ПОЛИЭФ». Точную стоимость крупной модернизации, по итогам которой планируется увеличить мощность предприятия, пока не называют, объясняя это тем, что она может измениться в ходе производства работ. Запуск установки позволит «СИБУРу», увеличить долю в общем объёме российского потребления терефталевой кислоты (ТФК) с 60 до 70%. Производство будет приостановлено с февраля по июнь 2019 года, однако к реконструкции на предприятии уже начали активно готовиться.
Как стало известно Медиакорсети, генеральным проектировщиком выступает российский проектный институт «ГСИ-Гипрокаучук». Строительно-монтажные и другие виды работ вести будут российские подрядчики. Модернизация охватит 11 действующих корпусов производства. Ожидается, что объем выбросов в атмосферу от производственной площадки снизится в 2 раза за счет строительства современной установки каталитического окисления газов и обновления всех устройств для очистки газообразных выбросов.
Справка:
Благовещенская площадка СИБУРа - завод «ПОЛИЭФ» - выпускает терефталевую кислоту (ТФК) и полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – сырье для безопасной пищевой упаковки. Предприятие входит в состав компании СИБУР – вертикально интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компании.