«Ишимбайский машиностроительный завод» задолжал сотрудникам 1,7 миллиона

Возбуждено уголовное дело.

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Ишимбайский машиностроительсный завод», сообщили в пресс-службе следственного комитета. Дело возбуждено по статье «полная или частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев» (2 ст. 145.1 УК РФ).

Следствие считает, что предприятие не платило заработную плату своим сотрудникам с января по март 2016 года. Общая сумма задолженности составила 1,7 млн руб. При этом руководство предприятия не приняло мер к погашению задолженности.