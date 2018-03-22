Рустэм Марданов отчитался о работе правительства Башкирии

Премьер-министр республики Рустэм Марданов доложил об основных социально-экономических показателях республики в 2017 году.

- Продолжительность жизни выросла с 71 до 71,7 лет, - сказал он. – Но стоит задача достичь показателя более 80 лет к 2030 году. Мы достигли минимального уровня смертности в 21 веке в 12,4 промилле.

При этом продолжается тенденция снижения рождаемости, отметил премьер-министр.

Среднемесячная зарплата в Башкирии выросла до 30 тысяч рублей. При этом реальные доходы населения снизились.

В прошлом году в республике ввели на 2,4% жилья больше, чем в 2016 году.

- На одного жителя республики приходится 25,4 квадратных метров жилья, что на один метр больше, чем в среднем по России, - отметил Рустэм Марданов.

По словам премьер-министра, чтобы семья из трех человек смогла накопить деньги на жилье, необходимо 2,3 года. Хотя планировалось достичь показателя в 3,3. То есть доступность жилья растет более быстрыми темпами, чем рассчитывали в правительстве.

Хотя число безработных в прошлом году было менее 21 000, достигнуто снижение на 5,6%, тем не менее уровень общей безработицы в Башкирии выше среднероссийского, сказал премьер-министр.

В экономике был достигнут рост индекса промышленного производства – он составил 102,3%. Из 29 отраслей 21 отрасль закончила год с ростом.

Объем производства в сельском хозяйстве вырос на 2,8% (выше прогнозов).

- Был собран рекордный урожай зерна в более чем 3,7 млн тонн, с ростом в 14%, - сообщил Рустэм Марданов.

Говоря об инвестициях, премьер-министр подтвердил, что правительством не были достигнуты прогнозные показатели. В числе причин он назвал высокую стоимость кредитов, что заставило пересмотреть инвестиционные планы. При этом Башкирия поднялась в национальном рейтинге по инвестициям на 13 место (+7 пунктов).

В качестве положительных итогов года Рустэм Марданов назвал рост числа предприятий малого бизнеса (+3500) и людей, занятых в малом бизнесе (+29 000).

Несырьевой экспорт из Башкирии вырос на 35% и достиг объема в 1,8 млрд долларов.