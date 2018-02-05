В правительстве Башкирии подвели итоги капремонта за 2017 год

В 2017 году на капитальный ремонт направили три миллиарда рублей, отремонтировали 1202 многоквартирных домов общей площадью 4,4 миллиона квадратных метров. В реестре квалифицированных подрядчиков, которые могут участвовать в аукционах, которые проводит региональный оператор, состоят 127 подрядчиков.

Помимо капительного ремонта, в 2017 году началась замена лифтов за счет рассрочки платежа за три года. Так, за прошлый год количество замененных лифтов увеличилось в пять раз – заменено 274 лифта из которых 199 на условиях рассрочки платежа.