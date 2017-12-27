Итоги года от Ялалова: Население Уфы продолжает расти

В уходящем 2017 году число жителей Уфы продолжало увеличиваться. Естественный прирост населения составил 1162 человека и составил более 1,1 миллиона. Такие данные озвучил сегодня на оперативки глава администрации города Ирек Ялалов.

- Это цифры статистики, - подчеркнул Ялалов. - Реально же в нашем городе по подсчетам коллег проживает почти 1,2 миллиона человек. Эти люди, которые живут и работают в Уфе, но не регистрируются, снимают квартиры, живут в садоводческих товариществах и так далее. Поэтому, конечно, нагрузка на бюджет и социальную сферу очень значительная. Разницу почти в 80 тысяч человек, которая существует, ее фактически невозможно доказать для того, чтобы обеспечить нормативное финансирование.