В Башкирии затраты на свои здания власти включили в инвестпрограмму региона

Правительство Башкирии внесло изменения в инвестпрограмму на 2018 и 2019 годы. В списке проектов - реконструкция фасада и витражей Дома республики на ул. Тукаева, 46 и система безопасности регионального парламента на ул. Валиди, 46

Как сообщается на официальном портале нормативно-правовой информации, на витражи и фасад заложено 52,5 миллиона рублей. Для Госсобрания зарезервировано 15,6 млн рублей на создание комплекса систем технической безопасности здания.