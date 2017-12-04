В Башкирии чиновники нанесли ущерб району на 100 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

По факту причинения ущерба бюджету Салаватского района возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» и «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В 2016 году 34-летняя управляющая делами администрации сельского поселения Первомайский сельсовет Салаватского района сделала выписку из похозяйственной книги, внеся в нее ложные сведения. В книге были сведения о наличии права собственности на земельный участок матери 37-летней главы сельского поселения, которая после могла зарегистрировать на нее права собственности. Бюджету был причинен ущерб в 120 тысяч рублей.