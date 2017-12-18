В Уфе выставлено на продажу здание первого телеграфа на ул. Чернышевского

Собственник первого уфимского телеграфа-дома Сахарова на ул. Чернышевского, 61 выставил здание и участок под ним на продажу. Двухэтажный памятник архитектуры и земля под ним оценены в 195 миллионов рублей.

Площадь здания 1890 года постройки составляет более 2,6 тысяч квадратных метров, а участка - 4,9 тысяч кв м. Двухэтажный кирпичный дом имеет два парадных входа и четыре дворовых.

В объявлении указано, что в 2012–2015 годах была проведена полная реконструкция здания. Ограничений и обременений по внутренним помещениям нет.