В России могут повыситься цены на алкоголь

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Предложения Росалкогольрегулирования рассматриваются в минфине.
Министерство финансов уже в этом году может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков, сообщают «Новые Известия».
Расчеты минимальных цен были направлены ведомством производителям алкоголя еще 16 мая. Теперь в Росалкогольрегулировании работают с данными, полученными от производителей.
Эксперты полагают, что новый подход в подсчете себестоимости продукции приведёт к повышению минимальных розничных цен.
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