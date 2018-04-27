В России уровень потребления алкоголя сократился на 40% за 12 лет

Ведомство заявило о проведении систематической работы, способствующей сокращению объемов потребления населением спиртных напитков. Об этом пишет портал rns.online.

Свою деятельность по пропаганде здорового образа жизни Минздрав РФ проводит в рамках концепции реализации государственной политики, направленной на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма в период до 2020 года.

За прошедшие годы Минздрав смог добиться введения запрета на продажу спиртного в детских, образовательных и медицинских учреждениях. Алкоголь стало нельзя реализовывать в организациях культуры, спортивных объектах и прилегающей к ним местности. Розничная продажа спиртного по ночам (с 23:00 до 08:00) оказалась вне закона.