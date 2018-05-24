Три столпа бюджета Башкирии: нефть, газ и алкоголь

Документ опубликован на сайте ведомства. Называется он «Бюджет для граждан» – в нем содержатся основные данные о социально-экономическом развитии республики с 2014 года до сегодняшнего дня, а также прогноз до 2020 года.

Документ этот достаточно объемный – 74 листа не очень крупным шрифтом. Мы выбрали основные цифры, которые говорят о том, как мы жили раньше и как будем жить в ближайшие три года.

В частности, в 2017, как говорят в Минфине, цены практически не менялись: уровень инфляции составил 1,6%. В следующие три года она планируется выше: в районе 3,5%.

Валовый региональный продукт – это совокупность вообще всего, что произвели в республике за отчетный год – равен 1,5 триллиона рублей. На одну десятую ВРП будет увеличиваться по плану каждые последующие три года (1,6 – 1,8 трлн руб в 2018-2020 годах).

По уровню доходов консолидированного бюджета на душу населения в Приволжском федеральном округе мы на 7 месте, а по уровню расходов на 8-м. На первом месте по обоим показателям Татария, их уровень бюджетных доходов и расходов на душу населения в 1,5 раза выше, чем у нас.

Доходы на душу населения в Башкирии и в Татарии (тыс руб): 49,4 и 74,0.

Расхода на душу населения в Башкирии и Татарии (тыс руб): 46,6 и 70,5.

Уровень зарегистрированной безработицы в Башкирии в минувшем и в течение грядущих трех лет будет варьироваться от 1,03% до 1,08%.

Средняя заработная плата в 2017 году по официальным данным равнялась 30 149 рублей. В 2020 году позволить себе можно будет немного больше: средняя зарплата увеличится до 35 186 рублей.

Бюджет в интересных цифрах

Всего в бюджет Башкирии (не консолидированный – отдельно бюджет республики) в 2017 году поступило 167,5 миллиардов рублей. На следующие три года запланировано поступление в размере 153, 148 и 151 млрд руб.

Из поступивших в минувшем году в республиканскую казну денег 131,8 млрд рублей – налоговые и неналоговые доходы. Самый крупный по формированию бюджета налог – на прибыль. Из него на 79 млрд рублей состоял прошлогодний бюджет.

Топ крупнейших налогоплательщиков (доля в налоговых поступлениях) выглядит следующим образом:

ПАО «Башнефть» 16,8%;

ПАО «Газпром» 3,5%;

ПАО «ОДК-УМПО» 3,1%;

АО «Башспирт» 2,8%;

ОАО «Пивоварня Москва-Эфес» 2,8%;

ООО «Газпром Нефтехим Салават» 2,1%;

АО «БСК» 1,8%;

ПАО «Сбербанк России» 1,5%;

ПАО «Транснефть» 1,3%;

ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» 1,2%.

Фото: minfin.bashkortostan.ru

Бюджет в 2017 году был профицитным, потратили меньше, чем собрали – 156 миллиардов рублей. Профицит – 11,6 млрд руб.

Из общей суммы расходов 37,1 млрд руб было истрачено на социальное обеспечение жителей Башкирии, 5,9 млрд руб на зарплату госслужащим и бюджетникам, 10,1 млрд руб на приобретение товаров и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

На финансирование общегосударственных расходов мы все потратили в прошлом году 6 миллиардов рублей. В том числе, 443 миллиона рублей на функционирование высшего должностного лица – главы Башкирии. Это, конечно, не личная зарплата Рустэма Хамитова – доход главы республики в 2017 году составил 7 миллионов рублей.

В почти полмиллиарда рублей вышло финансирование всего аппарата главы, в том числе, зарплата помощников, закупка материалов, командировки, затраты на официальные приемы, единовременные выплаты работникам аппарата. В следующие три года содержание аппарата главы республики обойдется налогоплательщику на 100 с лишним миллионов рублей дешевле, это каждый год.

Фото: minfin.bashkortostan.ru

На проведение выборов и референдумов в 2017 году было потрачено 112,2 миллиона рублей. На выборы в текущем 2018 году запланировано потратить в 4 раза больше: 464,9 миллиона рублей. А вот в 2019 и 2020 году (на 2019 год запланированы выборы главы республики) будет истрачено в шесть с лишним раз меньше, чем в 2018-м: 72,6 и 75,4 миллиона рублей соответственно.

На научные исследования в области государственного строительства ежегодно тратится более 200 миллионов рублей.

В разделе «Национальная экономика» наиболее затратной статьей является «Дорожное хозяйство». На дороги – ремонт, строительство, содержание – в 2017 году потрачено 14,9 миллиарда рублей. Чему, впрочем, можно не удивляться, зная, например, что из-за ежегодного ремонта одна только дорога в аэропорт буквально превратилась в «золотую трассу». В последующие три года на «дорожное» дело предусмотрено примерно на полтора миллиарда меньше ежегодно.

Фото: minfin.bashkortostan.ru

На СМИ из бюджета Башкирии в 2017 году мы все с вами потратили 840,6 миллионов рублей. Главным образом, деньги ушли на телевидение: 649,7 млн рублей. Содержание газет обошлось башкирскому налогоплательщику в 148,6 млн рублей, на решение «других вопросов в области СМИ» – 42,3 млн рублей. В последующие три года с 2018 по 2020 годы финансирование СМИ будет стоить республиканскому бюджету 723,7-723,5 млн рублей ежегодно.

Фото: minfin.bashkortostan.ru

Жилищно-коммунальное хозяйство обошлось бюджету Башкирии в 2017 году в 7,6 миллиарда рублей. В том числе, жилищное хозяйство – 2,9 млрд руб, коммунальное хозяйство – 3 млрд руб, благоустройство 1,2 млрд руб. В следующие три года, включая текущий 2018-й на ЖКХ будет истрачено порядка 3,5-4,3 млрд рублей ежегодно.

Фото: minfin.bashkortostan.ru

На образование бюджет Башкирии потратил в 2017 году 38,5 миллиарда рублей. На 2018-2020 годы предусмотрена ежегодная сумма более 40 млрд руб.

Культура и кинематография – 3.4 миллиарда рублей в 2017 году. На 2018 год запланировано расходов в сумме 3,4 млрд руб, на 2019-2020 годы в районе 2,4-2,5 млрд.

Здравоохранение – 14,9 миллиарда рублей в 2017 году. На 2018 год предусмотрены затраты на отрасль в размере 15,2 млрд руб, на 2019 год – 14,8 млрд, на 2020 год – 16,1 млрд рублей.

Фото: minfin.bashkortostan.ru

На развитие внутреннего и въездного туризма на Terra Bashkiria из бюджета в 2017 году потрачено 61,3 миллиарда рублей. Сколько будет потрачено в последующие три года, пока не ясно.